Систематическая работа расчетов войск беспилотных систем позволяет методично выявлять и уничтожать полевую инфраструктуру противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Мобильным расчетом войск беспилотных систем самолетного типа «Молния-2» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» был обнаружен и уничтожен опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении.
Расчёт войск БпС в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт противника, включавший в себя инженерные сооружения и огневые средства. По цели было нанесено огневое поражение с применением нескольких ударных БпЛА самолетного типа «Молния-2», приведшее к полному подавлению опорного пункта.
Мобильные группы войск БпС несут круглосуточное боевое дежурство, по уничтожению противника на Харьковском направлении. Благодаря частой смене стартовых позиций операторы обходят РЭБ и засады противника по маршрутам пролёта дронов и уничтожают ключевые объекты на участке фронта.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
