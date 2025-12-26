Удар «Молнии» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 59 0

Систематическая работа расчетов войск беспилотных систем позволяет методично выявлять и уничтожать полевую инфраструктуру противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Мобильным расчетом войск беспилотных систем самолетного типа «Молния-2» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» был обнаружен и уничтожен опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении.

Расчёт войск БпС в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт противника, включавший в себя инженерные сооружения и огневые средства. По цели было нанесено огневое поражение с применением нескольких ударных БпЛА самолетного типа «Молния-2», приведшее к полному подавлению опорного пункта.

Мобильные группы войск БпС несут круглосуточное боевое дежурство, по уничтожению противника на Харьковском направлении. Благодаря частой смене стартовых позиций операторы обходят РЭБ и засады противника по маршрутам пролёта дронов и уничтожают ключевые объекты на участке фронта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
26 дек
Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
26 дек
Экипаж Су-34 разнес склад ВСУ авиаударом. Лучшее видео из зоны СВО
25 дек
ВС РФ освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР
25 дек
Силы ПВО России сбили 141 украинский беспилотник за ночь
25 дек
Российские беспилотники не дают покоя ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 дек
Расчет «Земледелия» блокировал ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
24 дек
Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области
24 дек
ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области
24 дек
«Ураган» снес позиции ВСУ на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
24 дек
Пламенный привет российского «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:27
Смертоносная резина: в китайских шинах нашли канцерогенные вещества
8:10
Жемчуга и квартира в центре Москвы: какое наследство оставила Вера Алентова
8:08
Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
7:56
«Это однозначно»: Александр Лыков призвал носить Чебурашек вместо Лабубу
7:42
Уже после праздников: когда Онищенко посоветовал россиянам ехать за границу
7:30
Беспощадный рынок недвижимости: риелтор высказалась о решении суда по квартире Долиной

Сейчас читают

Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026