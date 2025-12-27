Район сосредоточения живой силы и техники ВСУ поразил расчет РСЗО «Град» 83-го самоходного артполка группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении в зоне СВО. Получив координаты цели от расчета разведывательного БПЛА о месте расположения большого скопления личного состава и техники ВСУ, расчет реактивной системы «Град» оперативно прибыл в район боевого применения.

Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и залпом дальнобойными реактивными снарядами калибра 122-мм произвели уничтожение скопления противника на дистанции свыше 35 км. Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью БПЛА. После выполненной задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, обезопасив боевую машину от возможного ответного удара противника. Нанесение расчетами РСЗО «Град» массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать штурмовые действия подразделений группировки войск «Запад».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

