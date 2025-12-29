«Железный человек»: российский военнослужащий эффектно завершил схватку с беспилотником ВСУ

Эфирная новость

Боец вступил в неравный бой с дроном противника.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российский военнослужащий ликвидировал дрон ВСУ одним точным выстрелом

Попавшие в распоряжение 5-tv.ru кадры — из зоны ответственности «Южной» группировки наших войск в зоне спецоперации. Одного из военных 88-й мотострелковой бригады уже называют русским «Железным человеком».

На кадрах видно, как сначала боец закинул мину и подорвал вражеский опорный пункт, а затем вступил в неравный бой с украинским дроном. И всего лишь одним точным выстрелом — ликвидировал беспилотник ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили 89 украинских беспилотников над территорией России за ночью. Большинство дронов были направлены на Брянскую область.

Тема:
Спецоперация
