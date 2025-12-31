Зазвенит ли январская вьюга? Москвичам пообещали сугробы к Рождеству

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 21 0

В Подмосковье уже сейчас уровень снежного покрова во многих районах превысил 20 сантиметров.

Будут ли в Москве к Рождеству сугробы

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Тема:
Погода

Синоптик Тишковец: в Москве к Рождеству ожидаются 30-сантиметровые сугробы

В Москве к Рождеству вырастут сугробы высотой до 30 сантиметров. Об этом агентству РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате продолжающихся снегопадов сугробы продолжают расти. Так к 09:00 мск на опорной метеостанции ВДНХ — 18 сантиметров снега (прирост за сутки — три сантиметра), в Тушино — 21 сантиметр, на Балчуге — 14 сантиметров. В Подмосковье самые высокие сугробы намело в Клину — 23 сантиметра, Волоколамске — 22 сантиметра, Дмитрове, Наро-Фоминске и Черустях — 20 сантиметров, Можайске — 18 сантиметров», — отметил специалист.

Кроме того, Тишковец добавил, что в январе снега станет еще больше. К началу января ожидается увеличение снежного покрова еще на два-три сантиметра.

По словам эксперта, в Москве уже 2 января ожидаются сугробы до 25 сантиметров. При этом всего через несколько дней, на Рождество, высота снежного покрова достигнет 30 сантиметров. Тишковец уточнил, что в некоторых районах столицы стоит ждать сугробы высотой и до 33 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ожидает жителей российских регионов на Новый год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

