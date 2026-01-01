Ежедневно один артиллерийский расчет уничтожает до 15 целей.
Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Юг» уничтожил пункт управления дронами ВСУ в районе Константиновки.
Дроноводы-разведчики выявили местонахождение пункта управления БПЛА украинских боевиков. Координаты цели передали расчету гаубицы Д-30 калибра 122 мм.
Точным огнем артиллеристы поразили не только пункт управления дронами, но и живую силу ВСУ.
«После слаженной работы маскируем орудие и уходим в подвал, для того чтобы нас не засек противник», — рассказал командир орудия с позывным «Белка».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
