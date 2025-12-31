Ущерба не допущено: где были сбиты летевшие на резиденцию Путина дроны ВСУ

В МО рассказали, где были сбиты летевшие на резиденцию Путина дроны ВСУ

Летевшие на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотники ВСУ сбили в трех регионах РФ. Об этом на брифинге сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

Он уточнил, что над территорией Брянской области было перехвачено 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Два из них уничтожили 28 декабря, остальные — ночью 29 декабря.

В небе над Смоленской областью сбили один БПЛА. А над Новгородской областью перехватили 41 дрон. И там, и там беспилотники уничтожали ночью и ранним утром 29 декабря.

«В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ», — уточнил Романенков.

Пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет, ущерб резиденции также не нанесен, добавил начальник зенитных ракетных войск ВКС России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины. Дроны были обнаружены подразделениями аэрокосмических войск России.

