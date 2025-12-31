«Проснулся от шума»: житель Новгородской области о попытке атаки на резиденцию Путина

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Террористическая акция киевского режима была целенаправленной и тщательно спланированной.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Жители Новгородской области стали свидетелями атаки на резиденцию Путина

Жителей Новгородской области ночью 29 декабря разбудил шум дронов, пытавшихся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом рассказал проживающий в поселке Рощино Игорь Большаков.

«Проснулся под утро от шума. Если честно, поначалу не понял, что. Может, самосвал где-то работает. Потом дошло-то быстро, когда встал. И звук ракет первый раз в жизни слышал. Такой скрежет!» — вспоминал Большаков.

Он отметил, что шум доносился со стороны озера Валдайское. При этом расстояние от его дома до источника звуков, по словам очевидца, был не маленькое.

Ранее 5-tv.ru писал о том, пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины. Дроны были обнаружены подразделениями аэрокосмических войск России.

А также о том, что в Минобороны раскрыли подробности об атаке на резиденцию Путина. Попытка данной теракта Киева была целенаправленной и тщательно спланированной, подчеркнули в ведомстве.

