«Проснулся от шума»: житель Новгородской области о попытке атаки на резиденцию Путина
Террористическая акция киевского режима была целенаправленной и тщательно спланированной.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Жители Новгородской области стали свидетелями атаки на резиденцию Путина
Жителей Новгородской области ночью 29 декабря разбудил шум дронов, пытавшихся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом рассказал проживающий в поселке Рощино Игорь Большаков.
«Проснулся под утро от шума. Если честно, поначалу не понял, что. Может, самосвал где-то работает. Потом дошло-то быстро, когда встал. И звук ракет первый раз в жизни слышал. Такой скрежет!» — вспоминал Большаков.
Он отметил, что шум доносился со стороны озера Валдайское. При этом расстояние от его дома до источника звуков, по словам очевидца, был не маленькое.
Ранее 5-tv.ru писал о том, пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины. Дроны были обнаружены подразделениями аэрокосмических войск России.
А также о том, что в Минобороны раскрыли подробности об атаке на резиденцию Путина. Попытка данной теракта Киева была целенаправленной и тщательно спланированной, подчеркнули в ведомстве.
