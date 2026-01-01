В МИД РФ призвали международное сообщество осудить теракт в Херсонской области

Удар по гражданскому населению носил откровенно варварский характер.
Фото: Полегенько Александр/ТАСС
Киевский режим, совершив террористическую атаку против мирных жителей Херсонской области, вновь продемонстрировал свою человеконенавистническую сущность. Об этом написано в официальном заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном в связи с произошедшим терактом, на сайте.
В МИД РФ подчеркнули, что удар по гражданскому населению носил откровенно варварский характер. В ведомстве отметили, что действия ВСУ произошли практически сразу после новогоднего обращения главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он говорил о якобы стремлении Украины к миру.
К тому же в министерстве указали, что подобное несоответствие слов и реальных действий лишь подчеркивает крайний цинизм украинских властей и утрату ими нравственных ориентиров. В заявлении отметили, что подобное поведение уже давно перестало удивлять.
«Совершив это варварское злодеяние, киевский режим вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность», — подчеркнули в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что замалчивание трагедии в Херсонской области международным сообществом будет расцениваться как открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях. В МИД РФ подчеркнули, что игнорирование произошедшего фактически означает поддержку действий необандеровцев.
Российская сторона призвала правительства суверенных государств и международные организации публично и однозначно осудить теракт против мирного населения Херсонской области. В заявлении добавили, что подобные преступления не должны оставаться без политической и правовой оценки.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли удар по кафе в Хорлах во время новогодней речи президента России Владимира Путина.
