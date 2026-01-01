Песков: губернатор Херсонской области доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Также он доложил о ходе работы следственной группы.

Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с терактом украинских боевиков в регионе, а также о ходе следственных действий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима», — сказал он.

Кроме того, Сальдо доложил о ходе работы следственной группы. Он уточнил, что данные и имена погибших будут опубликованы на официальном сайте администрации региона в процессе опознания тел.

В результате ночного удара беспилотников ВСУ в Херсонской области по кафе и гостинице пострадали более 50 человек, 24 погибли, некоторые из них сгорели заживо — боевики использовали зажигательную смесь. Площадь пожара в обстрелянном кафе составила 500 квадратных метров. По факту жестокой атаки на мирное население региона было возбуждено уголовное дело о теракте.

Территория РФ регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак противник использует беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, из которого обстреливаются мирные населенные пункты на приграничной территории РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли удар по кафе в Хорлах во время новогодней речи Путина.

