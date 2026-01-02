Соцфонд назначил первые выплаты родственникам погибших при атаке на Хорлы

Евгения Алешина
Бесчеловечная атака ВСУ на населенный пункт произошла в ночь с 31 декабря на 1 января.

Выплаты родственникам погибших при атаке на Хорлы

Фото: Известия/Эмиль Тимашев

Теракт ВСУ в Херсонской области

Социальный фонд России назначил первые выплаты родственникам погибших при теракте в селе Хорлы Херсонской области, который устроили украинские боевики. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда, их слова передает ТАСС.

«Социальный фонд России оперативно назначил первые выплаты родственникам погибших в результате террористической атаки на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь», — сказано в сообщении фонда.

Уже назначены семь пенсий по случаю потери кормильца, добавляют в пресс-службе.

Бесчеловечная атака ВСУ на населенный пункт Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие сгорели заживо. Согласно последним данным, погибшими числятся 28 человек, а пострадавшими — 31.

Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. Число людей, которых госпитализировали в больницы республики после теракта, возросло до 14 человек. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что хакеры атаковали сайты администрации Херсонской области. Публикации со списками жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь оказались недоступны.

Теракт ВСУ в Херсонской области
