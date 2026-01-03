Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт формирований ВСУ высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь-М2» на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе воздушной разведки дроноводы выявили в полуразрушенном здании командный пункт украинских боевиков. После подтверждения разведданных артиллерийский расчет получил задачу на огневое поражение.

Расчет САУ запрограммировал снаряд, выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию и произвел выстрел по указанным координатам. Боеприпас «Краснополь-М2» навели по лазерной подсветке с дрона «Орлан-30», что обеспечило максимальную точность.

Точное попадание снаряда в здание привело к его полному разрушению. В результате удара уничтожили также живую силу и сорвали управление личным составом подразделений ВСУ, что способствовало продвижению российских штурмовиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

