Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Высокоточный корректируемый боеприпас «Краснополь-М2» навели по лазерной подсветке с дрона «Орлан-30».
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт формирований ВСУ высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь-М2» на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
В ходе воздушной разведки дроноводы выявили в полуразрушенном здании командный пункт украинских боевиков. После подтверждения разведданных артиллерийский расчет получил задачу на огневое поражение.
Расчет САУ запрограммировал снаряд, выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию и произвел выстрел по указанным координатам. Боеприпас «Краснополь-М2» навели по лазерной подсветке с дрона «Орлан-30», что обеспечило максимальную точность.
Точное попадание снаряда в здание привело к его полному разрушению. В результате удара уничтожили также живую силу и сорвали управление личным составом подразделений ВСУ, что способствовало продвижению российских штурмовиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 янв
- ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
- 2 янв
- Пошел за грибами, а попал на фронт: пленный боевик ВСУ рассказал о работе ТЦК
- 2 янв
- «Град» сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 янв
- «Мста-С» не дала ВСУ подобраться к освобожденному Купянску. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 янв
- Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 янв
- Дроноводы заминировали тыловые дороги ВСУ у Гуляйполя. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 дек
- Дроноводы помогли артиллеристам уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 дек
- Маскировка бесполезна: Ми-28НМ разбомбили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 дек
- Плененный под Купянском боевик ВСУ рассказал о попытках прорваться в город ради видео
- 30 дек
- Новая тактика ведения боя: как ВС РФ освобождали село Майское в ДНР
Читайте также
85%
Нашли ошибку?