Дмитриев заявил о двойных стандартах ЕС на фоне атаки США на Венесуэлу

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

В качестве примера он привел отсутствие комментариев по ситуации с республикой от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Дмитриев заявил о двойных стандартах ЕС

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Конфликт США и Венесуэлы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Европейского союза (ЕС) на фоне ударов США по Венесуэле. Об этом Дмитриев сообщил в социальной сети X.

«Пора наблюдать за двойными стандартами в режиме реального времени», — написал Дмитриев.

К своему посту он прикрепил публикацию главы евродипломатии Каи Каллас с призывом к США проявлять сдержанность по поводу Венесуэлы.

Кроме того, он прикрепил скриншот страницы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в X, где последний пост был опубликован один день назад, и написал, что «разговорчивая и жизнерадостная Урсула совершенно молчалива в отношении Венесуэлы».

В субботу, 3 января, в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности страны к атаке подтвердили в Белом доме. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен США.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства. Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями, при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 200 российских туристов планировали посетить Венесуэлу до атаки США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Конфликт США и Венесуэлы
