Дмитриев заявил о двойных стандартах ЕС на фоне атаки США на Венесуэлу

В качестве примера он привел отсутствие комментариев по ситуации с республикой от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Европейского союза (ЕС) на фоне ударов США по Венесуэле. Об этом Дмитриев сообщил в социальной сети X.
«Пора наблюдать за двойными стандартами в режиме реального времени», — написал Дмитриев.
К своему посту он прикрепил публикацию главы евродипломатии Каи Каллас с призывом к США проявлять сдержанность по поводу Венесуэлы.
Кроме того, он прикрепил скриншот страницы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в X, где последний пост был опубликован один день назад, и написал, что «разговорчивая и жизнерадостная Урсула совершенно молчалива в отношении Венесуэлы».
В субботу, 3 января, в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.
Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности страны к атаке подтвердили в Белом доме. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен США.
Конфликт США и Венесуэлы
В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства. Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями, при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 200 российских туристов планировали посетить Венесуэлу до атаки США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 янв
- Трамп проводит пресс-конференцию по итогам военной операции в Каракасе — прямая трансляция
- 3 янв
- МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро и его жену
- 3 янв
- Спасти не удалось: женщина погибла в результате удара США по Венесуэле
- 3 янв
- Россия поддержала запрос на проведение заседания Совбеза ООН по Венесуэле
- 3 янв
- Трамп: США планировали провести операцию в Венесуэле на несколько дней раньше
- 3 янв
- Венесуэла закрыла границу с Бразилией
- 3 янв
- CNN: конгресс США узнал об операции по задержанию Мадуро после ее завершения
- 3 янв
- Мадуро после операции США могут доставить в Нью-Йорк для ожидания суда
- 3 янв
- Стармер заявил о непричастности Великобритании к атакам США на Венесуэлу
- 3 янв
- В Венесуэле призвали к возвращению Мадуро к должности и его неприкосновенности
Читайте также
85%
Нашли ошибку?