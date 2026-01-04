Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис DEA в Нью-Йорке

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 59 0

Глава республики был захвачен американскими военными в ходе атаки на Каракас в ночь на 3 января.

Николаса Мадуро доставили в офис DEA в Нью-Йорке

Фото: Reuters/Jeenah Moon

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Noticiac Telemundo: Мадуро находится в офисе DEA в Нью-Йорке

Президента Венесуэлы Николас Мадуро, которого захватили власти США, привезли в офис Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке. Об этом сообщили журналисты телеканала Noticiac Telemundo, вещающего в Штатах для испаноязычных и латиноамериканских зрителей.

Согласно данным телеканала, после прибытия на авиабазу Стюарт Мадуро доставили на вертолетную площадку на Манхэттене, после чего уже перенаправили в офис DEA. далее венесуэльского лидера, вероятно, отправят в следственный изолятор.

«Его на машине доставили в офис DEA на 10-й авеню в Нью-Йорке, где он пройдет процедуру оформления и будет отправлен в столичный следственный изолятор в Бруклине», — сказано в публикации.

Военная операция США в Каракасе прошла в ночь на 3 января и длилась около получаса. В столице Венесуэлы прогремели взрывы, Мадуро с женой Силией Флорес схватили, посадили в вертолет и вывезли из страны. Вашингтон обвиняет пленника в наркотерроризме, хранении оружия и заговорах против Штатов, ему грозит до четырех пожизненных сроков по американским законам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает обширными доказательствами преступлений Мадуро. Он также предупредил, что до смены власти в Венесуэле, условия которой должны устроить Вашингтон, Белый дом будет руководить республикой. Трамп утверждает, что его пленник лично контролировал наркотрафик и деятельность картелей.

МИД РФ, как и представители многих других государств, осудил атаку на Каракас и призвал американское руководство освободить Николаса Мадуро и его супругу, а затем разрешить противоречия между странами дипломатическим путем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как минимум 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
4 янв
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
4 янв
Дмитриев поинтересовался реакцией лидеров ЕС на ситуацию вокруг Венесуэлы
4 янв
NYT: не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
4 янв
Везут на суд: что известно о судьбе Мадуро и его супруги после операции США в Каракасе
4 янв
Родригес указала на акт агрессии США против Венесуэлы под надуманным предлогом
4 янв
Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле
3 янв
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле
3 янв
Пресс-конференция Трампа по итогам операции в Каракасе — главные заявления
3 янв
Трамп заявил что не обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Венесуэлы
3 янв
Трамп обвинил режим Мадуро в краже нефтяной отрасли Венесуэлы
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:33
«Секс в Париже»: Зеленский неприлично оговорился на встрече с европейскими партнерами
6:10
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
5:28
Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января
5:06
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис DEA в Нью-Йорке
4:39
Получаются короткими: сколько дней продлятся майские праздники в 2026 году

Сейчас читают

«Сказал и сделал»: почему Леха из «Ландышей» стал новым героем молодежи
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео