Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис DEA в Нью-Йорке
Глава республики был захвачен американскими военными в ходе атаки на Каракас в ночь на 3 января.
Фото: Reuters/Jeenah Moon
Noticiac Telemundo: Мадуро находится в офисе DEA в Нью-Йорке
Президента Венесуэлы Николас Мадуро, которого захватили власти США, привезли в офис Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке. Об этом сообщили журналисты телеканала Noticiac Telemundo, вещающего в Штатах для испаноязычных и латиноамериканских зрителей.
Согласно данным телеканала, после прибытия на авиабазу Стюарт Мадуро доставили на вертолетную площадку на Манхэттене, после чего уже перенаправили в офис DEA. далее венесуэльского лидера, вероятно, отправят в следственный изолятор.
«Его на машине доставили в офис DEA на 10-й авеню в Нью-Йорке, где он пройдет процедуру оформления и будет отправлен в столичный следственный изолятор в Бруклине», — сказано в публикации.
Военная операция США в Каракасе прошла в ночь на 3 января и длилась около получаса. В столице Венесуэлы прогремели взрывы, Мадуро с женой Силией Флорес схватили, посадили в вертолет и вывезли из страны. Вашингтон обвиняет пленника в наркотерроризме, хранении оружия и заговорах против Штатов, ему грозит до четырех пожизненных сроков по американским законам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает обширными доказательствами преступлений Мадуро. Он также предупредил, что до смены власти в Венесуэле, условия которой должны устроить Вашингтон, Белый дом будет руководить республикой. Трамп утверждает, что его пленник лично контролировал наркотрафик и деятельность картелей.
МИД РФ, как и представители многих других государств, осудил атаку на Каракас и призвал американское руководство освободить Николаса Мадуро и его супругу, а затем разрешить противоречия между странами дипломатическим путем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что как минимум 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу.
