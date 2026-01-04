«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Захваченные в ходе атаки Штатов на Каракас Николас Мадуро и его жена Силия Флорес уже в Нью-Йорке.

Фото, видео: Reuters/Juan Gonzalez; 5-tv.ru

Конфликт США и Венесуэлы

В США начались митинги в поддержку Венесуэлы

На фоне военной операции Соединенных Штатов в Венесуэле, в ходе которой были захвачены и вывезены из страны президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, в Нью-Йорке вспыхнули протесты. Об этом сообщает журналист Елена Прохоровская, на месте побывала съемочная группа «Известий».

Люди пришли с флагами Венесуэлы и перекрыли улицы деловой столицы США. Митингующие осуждают задержание Мадуро и требуют отставки главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации. Они перекрывают улицы в нескольких кварталах от башни Трампа и выкрикивают оскорбления в его адрес.

«После заявления мэра (Нью-Йорка Зохрана Мамдани. — Прим. ред.) о безрассудстве автора одной из самых громких авантюр в мировой истории, участники марша требуют Трампа и его команду уйти в отставку», — рассказала Прохоровская.

Мадуро с женой уже доставлены в Нью-Йорк. Венесуэльского лидера привезли в офис Управления по борьбе с наркотиками (DEA). По данным журналистов телеканала Noticiac Telemundo, он пройдет процедуру оформления и будет отправлен в столичный следственный изолятор в Бруклине. Ожидается, что судебный процесс Мадуро и Флорес будет проходить в Нью-Йорке.

По распоряжению Трампа 3 января был нанесен крупномасштабный удар по Венесуэле. Глава Белого дома заявил, что его пленник с супругой лично ответственны за наркотерроризм против американцев. Обвинения, которые выдвигаются против Мадуро, грозят ему четырьмя пожизненными сроками. Вашингтон планирует управлять Венесуэлой, пока не произойдет переход власти. МИД РФ, как и представители многих других стран, осудил действия США и призвал освободить Мадуро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировала ситуацию вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, в данный момент исполняющая обязанности президента.

Конфликт США и Венесуэлы
