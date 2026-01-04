«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы

Захваченные в ходе атаки Штатов на Каракас Николас Мадуро и его жена Силия Флорес уже в Нью-Йорке.
Фото, видео: Reuters/Juan Gonzalez; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В США начались митинги в поддержку Венесуэлы
На фоне военной операции Соединенных Штатов в Венесуэле, в ходе которой были захвачены и вывезены из страны президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, в Нью-Йорке вспыхнули протесты. Об этом сообщает журналист Елена Прохоровская, на месте побывала съемочная группа «Известий».
Люди пришли с флагами Венесуэлы и перекрыли улицы деловой столицы США. Митингующие осуждают задержание Мадуро и требуют отставки главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации. Они перекрывают улицы в нескольких кварталах от башни Трампа и выкрикивают оскорбления в его адрес.
«После заявления мэра (Нью-Йорка Зохрана Мамдани. — Прим. ред.) о безрассудстве автора одной из самых громких авантюр в мировой истории, участники марша требуют Трампа и его команду уйти в отставку», — рассказала Прохоровская.
Мадуро с женой уже доставлены в Нью-Йорк. Венесуэльского лидера привезли в офис Управления по борьбе с наркотиками (DEA). По данным журналистов телеканала Noticiac Telemundo, он пройдет процедуру оформления и будет отправлен в столичный следственный изолятор в Бруклине. Ожидается, что судебный процесс Мадуро и Флорес будет проходить в Нью-Йорке.
По распоряжению Трампа 3 января был нанесен крупномасштабный удар по Венесуэле. Глава Белого дома заявил, что его пленник с супругой лично ответственны за наркотерроризм против американцев. Обвинения, которые выдвигаются против Мадуро, грозят ему четырьмя пожизненными сроками. Вашингтон планирует управлять Венесуэлой, пока не произойдет переход власти. МИД РФ, как и представители многих других стран, осудил действия США и призвал освободить Мадуро.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировала ситуацию вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, в данный момент исполняющая обязанности президента.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 янв
- Николас Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
- 4 янв
- Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
- 4 янв
- Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис DEA в Нью-Йорке
- 4 янв
- Дмитриев поинтересовался реакцией лидеров ЕС на ситуацию вокруг Венесуэлы
- 4 янв
- NYT: не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
- 4 янв
- Везут на суд: что известно о судьбе Мадуро и его супруги после операции США в Каракасе
- 4 янв
- Родригес указала на акт агрессии США против Венесуэлы под надуманным предлогом
- 4 янв
- Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле
- 3 янв
- Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле
- 3 янв
- Пресс-конференция Трампа по итогам операции в Каракасе — главные заявления
Читайте также
85%
Нашли ошибку?