Мирная жительница пострадала при атаке украинских дронов на Белгородскую область

В Белгородской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в ночь на 4 января боевики киевского режима нанесли удар по городу Губкин.

«На месте атаки загорелось торговое помещение — сотрудники МЧС потушили пожар», — добавил губернатор Белгородской области.

В результате женщина получила баротравму и осколочные ранения спины, рук и ног. Пострадавшую доставили в больницу. Ей, как отметил Вячеслав Гладков, оказывают всю необходимую помощь.

Также глава региона сообщил, что в результате атаки украинских дронов повреждено здание коммерческого объекта, выбиты окна восьми квартир трех соседних домов. На данный момент сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

