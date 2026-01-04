Мирная жительница пострадала при атаке украинских дронов на Белгородскую область
Женщина получила баротравму и осколочные ранения спины, рук и ног.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
В Белгородской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в ночь на 4 января боевики киевского режима нанесли удар по городу Губкин.
«На месте атаки загорелось торговое помещение — сотрудники МЧС потушили пожар», — добавил губернатор Белгородской области.
В результате женщина получила баротравму и осколочные ранения спины, рук и ног. Пострадавшую доставили в больницу. Ей, как отметил Вячеслав Гладков, оказывают всю необходимую помощь.
Также глава региона сообщил, что в результате атаки украинских дронов повреждено здание коммерческого объекта, выбиты окна восьми квартир трех соседних домов. На данный момент сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар дронами по месту, где мирные жители отмечали Новый год в Херсонской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
