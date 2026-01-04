Мирная жительница пострадала при атаке украинских дронов на Белгородскую область

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Женщина получила баротравму и осколочные ранения спины, рук и ног.

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в ночь на 4 января боевики киевского режима нанесли удар по городу Губкин.

«На месте атаки загорелось торговое помещение — сотрудники МЧС потушили пожар», — добавил губернатор Белгородской области.

В результате женщина получила баротравму и осколочные ранения спины, рук и ног. Пострадавшую доставили в больницу. Ей, как отметил Вячеслав Гладков, оказывают всю необходимую помощь.

Также глава региона сообщил, что в результате атаки украинских дронов повреждено здание коммерческого объекта, выбиты окна восьми квартир трех соседних домов. На данный момент сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар дронами по месту, где мирные жители отмечали Новый год в Херсонской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
4 янв
Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
4 янв
Силы ПВО уничтожили 103 беспилотника над территорией России за семь часов
3 янв
Сальдо сообщил о почти полностью сожженных телах погибших после атаки на Хорлы
3 янв
Средствами ПВО уничтожены 22 беспилотника ВСУ за ночь
3 янв
Эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронам ВСУ
2 янв
«Скорбят вместе с нами»: Сальдо о реакции жителей Украины на трагедию в Хорлах
2 янв
Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России
2 янв
«Совести нет»: Захарова о «сомнениях» западных СМИ в теракте ВСУ в Хорлах
1 янв
«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
1 янв
Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
7:54
Мирная жительница пострадала при атаке украинских дронов на Белгородскую область
7:36
В России введут должность врача по здоровому долголетию
7:12
Николас Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
6:54
«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы
6:33
«Секс в Париже»: Зеленский неприлично оговорился на встрече с европейскими партнерами

Сейчас читают

«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы
«Сказал и сделал»: почему Леха из «Ландышей» стал новым героем молодежи
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео