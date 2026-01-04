Вооруженные силы России освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также, по данным ведомства, за сутки российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооруженных сил Украины. Цели были поражены высокоточными средствами огневого воздействия.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 210 беспилотников самолетного типа, применявшихся украинской стороной.

В Минобороны РФ отметили, что российские войска продолжают выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции, последовательно нанося удары по военной инфраструктуре противника и укрепляя контроль над освобожденными территориями.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX