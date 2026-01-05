ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 2 342 0

Российские войска продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации.

Что освободили российские войска 5 января 2026 на СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, в ходе боевых действий Вооруженные силы России также нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, а также по центру подготовки операторов дронов Вооруженных сил Украины. Все цели были уничтожены высокоточными ударами.

В МО РФ подчеркнули, что российские подразделения продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции, нанося удары по военной инфраструктуре и снижая боевой потенциал противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

