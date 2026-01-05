ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области

Российские войска продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, в ходе боевых действий Вооруженные силы России также нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, а также по центру подготовки операторов дронов Вооруженных сил Украины. Все цели были уничтожены высокоточными ударами.
В МО РФ подчеркнули, что российские подразделения продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции, нанося удары по военной инфраструктуре и снижая боевой потенциал противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 5 янв
- Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 янв
- Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 янв
- Силы ПВО России сбили 41 украинский БПЛА за три часа
- 4 янв
- ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области
- 4 янв
- Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек
- 4 янв
- Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа
- 4 янв
- Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
- 4 янв
- Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника
- 3 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
- 3 янв
- «Аллигатор» уничтожил опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
86%
Нашли ошибку?