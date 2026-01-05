Три грузовика не помогли: Долина снова перенесла переезд из проданной Лурье квартиры

Причина — большой объем вещей, которые певица не успевает перевезти.

Скандал по делу Долиной — последние новоости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Лариса Долина заказала три грузовика под вещи, но не успела съехать к 5 января

Переезд народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках вот-вот завершится. Она уже вывезла часть вещей, воспользовавшись тремя грузовыми автомобилями. Об этом сообщил портал Life.ru

Две «газели» и большой микроавтобус были полностью забиты костюмными стойками, мешками, коробками и предметами мебели певицы.

Тем не менее, несмотря на предпринятые действия, артистка не успела покинуть проданную Лурье квартиру в срок до 5 января. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, в качестве новой возможной даты переезда Долиной рассматривается 9 января, однако окончательное решение пока не принято, поскольку стороны не пришли к общему знаменателю.

Также адвокат ранее подчеркивала, что в случае затягивания освобождения жилья после окончания новогодних каникул не исключает обращения к судебным приставам.

Громкое дело о квартире Ларисы Долиной началось летом 2024 года. Певица продала квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позднее артистка заявила, что заключила сделку под воздействием мошенников, после чего попыталась оспорить ее в судебном порядке.

Изначально суды признали сделку недействительной, однако Верховный суд РФ в середине декабря окончательно оставил право собственности за покупательницей. Мосгорсуд 9 декабря 2025 года вынес постановление, по которому Долина обязывается покинуть квартиру в Хамовниках. Теперь финальной датой освобождения жилья артисткой назначено 9 января 2026 года.

