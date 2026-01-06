Сбитый украинский дрон упал на железнодорожные пути в Воронежской области

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинские беспилотники в небе над Воронежской областью. Один из сбитых дронов упал на железнодорожные пути. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате этого инцидента нет. Однако из-за падения вражеского дрона на рельсы произошла задержка нескольких поездов. Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение, как отметил Александр Гусев, скоро будет полностью восстановлено.

«В том же районе незначительно поврежден инфраструктурный объект», — написал губернатор.

Боевики Вооруженных сил Украины регулярно с момента начала проведения специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в 2022 году, наносят удары по территории нашей страны при помощи беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 6 января ВС РФ ликвидировали 129 украинских БПЛА над регионами России. Атаке со стороны врага подверглись также Брянская и Белгородская области.

