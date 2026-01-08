МЧС РФ: Москву накрыл циклон «Фрэнсис» с сильным снегопадом

На Москву обрушился циклон «Френсис». В период с 21:00 8 января по 21:00 9 января ожидается сильный снегопад. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС в Telegram-канале.

«В Москве ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица. Усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

МЧС в непогоду рекомендует водителям снизить скорость движения, избегать опасных маневров и парковаться в безопасных местах.

По информации Гидрометцентра России, в Москве и Московской области объявлено штурмовое предупреждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роскосмос опубликовал спутниковые снимки мощного циклона, который в ближайшее время накроет Москву и область. По данным госкорпорации, атмосферный вихрь несет с собой интенсивные снегопады, способные за короткий срок изменить погодную обстановку в регионе.

Специалисты связывают надвигающееся ненастье с прохождением контрастного атмосферного фронта средиземноморского циклона, который принесет в центральную часть России зимнюю непогоду повышенной интенсивности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.