Объявлено штурмовое предупреждение.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
МЧС РФ: Москву накрыл циклон «Фрэнсис» с сильным снегопадом
На Москву обрушился циклон «Френсис». В период с 21:00 8 января по 21:00 9 января ожидается сильный снегопад. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС в Telegram-канале.
«В Москве ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица. Усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении МЧС.
МЧС в непогоду рекомендует водителям снизить скорость движения, избегать опасных маневров и парковаться в безопасных местах.
По информации Гидрометцентра России, в Москве и Московской области объявлено штурмовое предупреждение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роскосмос опубликовал спутниковые снимки мощного циклона, который в ближайшее время накроет Москву и область. По данным госкорпорации, атмосферный вихрь несет с собой интенсивные снегопады, способные за короткий срок изменить погодную обстановку в регионе.
Специалисты связывают надвигающееся ненастье с прохождением контрастного атмосферного фронта средиземноморского циклона, который принесет в центральную часть России зимнюю непогоду повышенной интенсивности.
