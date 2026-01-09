Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Наши бойцы точным огнем накрыли укрепленную позицию противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мальва» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил укрепленный опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

Обнаружив и получив точные координаты замаскированной цели, артиллеристы оперативно развернули комплекс и приступили к выполнению боевой задачи. Мощным и точным огнем, применяя управляемые артиллерийские снаряды, расчет накрыл укрепленную позицию противника, укрывавшуюся в глубине лесного массива. В результате удара объект инфраструктуры, использовавшийся для управления и снабжения, был полностью разрушен.

После успешного выполнения огневой задачи расчет «Мальвы» оперативно сменил огневую позицию, обеспечив собственную безопасность от возможного ответного огня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
9 янв
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
Телефоны пиццерий рядом с Пентагоном разрываются от количества звонков
8 янв
ВС РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты
8 янв
ВС РФ освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области
8 янв
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
8 янв
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА
7 янв
Огневое поражение противника в приграничных районах Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Су-25 сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам условием участия США в урегулировании конфликта
7:30
Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
Трамп поддержал закон о санкциях против России, но надеется не использовать его
6:57
Новогодняя поножовщина на корабле: пьяный мужчина зарезал моряка на Камчатке
6:38
Старшее поколение — на старт! В России проведут спартакиаду пенсионеров
6:19
Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта

Сейчас читают

Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео