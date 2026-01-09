Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мальва» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил укрепленный опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

Обнаружив и получив точные координаты замаскированной цели, артиллеристы оперативно развернули комплекс и приступили к выполнению боевой задачи. Мощным и точным огнем, применяя управляемые артиллерийские снаряды, расчет накрыл укрепленную позицию противника, укрывавшуюся в глубине лесного массива. В результате удара объект инфраструктуры, использовавшийся для управления и снабжения, был полностью разрушен.

После успешного выполнения огневой задачи расчет «Мальвы» оперативно сменил огневую позицию, обеспечив собственную безопасность от возможного ответного огня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

