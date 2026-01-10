Зима усиливает хватку: какая погода ждет москвичей 10 января

В субботу, 10 января, в столичном регионе установится пасмурная зимняя погода с небольшими осадками и гололедом. Такой прогноз размещен на официальном сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в Москве температура воздуха составит от –6 до –8 градусов, а в ночное время похолодает до –11. На территории Московской области днем ожидается от –4 до –9 градусов, ночью — до –14.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне около 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве обновлен абсолютный рекорд по количеству осадков за 9 января за всю историю наблюдений. О новом метеорологическом достижении 10 января сообщили в Гидрометцентре России, отметив, что суточные значения существенно превысили прежние показатели.

На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, за одни сутки выпало 21,4 миллиметра осадков. Для сравнения, предыдущий рекорд для этой даты составлял 12,9 миллиметра и был зафиксирован в 1976 году.

С начала 2026 года в Москве уже выпало свыше 35 миллиметров осадков — это около 67 процентов от среднемесячной климатической нормы.

