В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
Мужчине оказывается вся необходимая помощь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В Рыльском районе Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на частный дом пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«У 60-летнего мужчины минно-взрывная травма, ожог обоих кистей и правой щеки. Он доставлен в Курскую областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», — говорится в публикации губернатора.
Инцидент произошел в хуторе Фонов. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Других подробностей о характере атаки и возможных разрушениях не сообщается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом. В ночь на 10 января силы противовоздушной обороны сбили над территорией Калужской области четыре беспилотных летательных аппарата. Власти региона заверили, что владельцам пострадавшего дома будет оказана вся необходимая поддержка.
