В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19

Мужчине оказывается вся необходимая помощь.

В каком состоянии пострадавший от атаки ВСУ по Курском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

В Рыльском районе Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на частный дом пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«У 60-летнего мужчины минно-взрывная травма, ожог обоих кистей и правой щеки. Он доставлен в Курскую областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», — говорится в публикации губернатора.

Инцидент произошел в хуторе Фонов. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Других подробностей о характере атаки и возможных разрушениях не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом. В ночь на 10 января силы противовоздушной обороны сбили над территорией Калужской области четыре беспилотных летательных аппарата. Власти региона заверили, что владельцам пострадавшего дома будет оказана вся необходимая поддержка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

