Москвичам пообещали 30-градусные морозы после Крещения

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 147 0

Аномальные морозы могут продержаться неделю.

Крещенские морозы в Москве в январе 2026 — прогноз погоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Погода

Синоптик Тишковец: в Москве ожидаются 30-градусные морозы после Крещения

Москву и область к 19 января ожидает существенное похолодание: температура воздуха может понизиться до минус 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«По предварительным расчетам, 19-го января, как и полагается, ударят настоящие Крещенские морозы — под утро до минус 20…минус 25. А вот 20 и 21 января по ночам холод усилится до минус 25… минус 30, днем минус 12…минус 17, что на 15 градусов ниже нормы климата», — написал он.

По его словам, аномалия может продержаться неделю.

Синоптик также отметил, что предстоящая рабочая неделя в столичном регионе будет умеренно холодной и пройдет с регулярными снегопадами. В понедельник ожидается снег с суммарным количеством осадков до 5 мм, при этом температура воздуха будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов.

Как ранее писал 5-tv.ru, глобальные климатические изменения приведут к смещению сезонов в столичном регионе уже в ближайшее время. По словам академика РАН Владимира Клименко, в 2026 году в Москве признаки весеннего тепла проявятся не в марте, а уже в феврале.

Тема:
Погода
