Москвичам пообещали 30-градусные морозы после Крещения

Аномальные морозы могут продержаться неделю.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Тишковец: в Москве ожидаются 30-градусные морозы после Крещения
Москву и область к 19 января ожидает существенное похолодание: температура воздуха может понизиться до минус 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.
«По предварительным расчетам, 19-го января, как и полагается, ударят настоящие Крещенские морозы — под утро до минус 20…минус 25. А вот 20 и 21 января по ночам холод усилится до минус 25… минус 30, днем минус 12…минус 17, что на 15 градусов ниже нормы климата», — написал он.
По его словам, аномалия может продержаться неделю.
Синоптик также отметил, что предстоящая рабочая неделя в столичном регионе будет умеренно холодной и пройдет с регулярными снегопадами. В понедельник ожидается снег с суммарным количеством осадков до 5 мм, при этом температура воздуха будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов.
Как ранее писал 5-tv.ru, глобальные климатические изменения приведут к смещению сезонов в столичном регионе уже в ближайшее время. По словам академика РАН Владимира Клименко, в 2026 году в Москве признаки весеннего тепла проявятся не в марте, а уже в феврале.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 янв
- Москвичей предупредили о новом циклоне со снегопадом
- 11 янв
- Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году
- 10 янв
- Зима усиливает хватку: какая погода ждет москвичей 10 января
- 10 янв
- Аэропорт «Шереметьево» прекратил прием самолетов из-за непогоды
- 10 янв
- Зима без тормозов: в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков
- 9 янв
- «Дорога парализована»: автомобили застряли на МКАД из-за сильного снегопада
- 9 янв
- Сугробы по колено и горячая еда: как выжить в снежном апокалипсисе
- 9 янв
- За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега
- 9 янв
- От гололеда до снежных заносов: какая погода ждет москвичей 9 января
- 8 янв
- Москву накрыл циклон «Фрэнсис» с сильным снегопадом
Читайте также
79%
Нашли ошибку?