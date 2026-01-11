МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области

В результате ударов ВСУ погибла женщина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Захарова пообещала неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что атаки беспилотников на Воронежскую область и другие регионы не останутся без последствий. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», — подчеркнула дипломат.
Она также выразила надежду, что профильные международные структуры дадут объективную оценку действиям украинских военных. По словам Захаровой, игнорирование подобных атак со стороны международных организаций фактически будет означать соучастие в преступлениях.
Как ранее писал 5-tv.ru, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что удар ВСУ в ночь на 11 января стал одним из самых масштабных с начала специальной военной операции. По его данным, атака пришлась по наибольшему числу гражданских объектов.
В ночь на 11 января Воронеж подвергся атаке беспилотников типа «Лютый». В ходе атаки БПЛА на Воронеж дежурные силы ПВО и средства РЭБ в небе над городом и двумя районами области ликвидировали 17 беспилотников. В результате нападения ВСУ погибла женщина.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 янв
- Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО
- 11 янв
- Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже
- 11 янв
- Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж
- 10 янв
- В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
- 10 янв
- Силы ПВО России уничтожили 8 украинских дронов над регионами РФ за два часа
- 10 янв
- В Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом
- 10 янв
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России
- 9 янв
- Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
- 9 янв
- В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
- 9 янв
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Читайте также
79%
Нашли ошибку?