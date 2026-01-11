МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области

Захарова пообещала неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что атаки беспилотников на Воронежскую область и другие регионы не останутся без последствий. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», — подчеркнула дипломат.

Она также выразила надежду, что профильные международные структуры дадут объективную оценку действиям украинских военных. По словам Захаровой, игнорирование подобных атак со стороны международных организаций фактически будет означать соучастие в преступлениях.

Как ранее писал 5-tv.ru, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что удар ВСУ в ночь на 11 января стал одним из самых масштабных с начала специальной военной операции. По его данным, атака пришлась по наибольшему числу гражданских объектов.

В ночь на 11 января Воронеж подвергся атаке беспилотников типа «Лютый». В ходе атаки БПЛА на Воронеж дежурные силы ПВО и средства РЭБ в небе над городом и двумя районами области ликвидировали 17 беспилотников. В результате нападения ВСУ погибла женщина.

