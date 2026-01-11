МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

В результате ударов ВСУ погибла женщина.

Удары дронов ВСУ по Воронежской области — комментарий МИД РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Захарова пообещала неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что атаки беспилотников на Воронежскую область и другие регионы не останутся без последствий. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», — подчеркнула дипломат.

Она также выразила надежду, что профильные международные структуры дадут объективную оценку действиям украинских военных. По словам Захаровой, игнорирование подобных атак со стороны международных организаций фактически будет означать соучастие в преступлениях.

Как ранее писал 5-tv.ru, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что удар ВСУ в ночь на 11 января стал одним из самых масштабных с начала специальной военной операции. По его данным, атака пришлась по наибольшему числу гражданских объектов.

В ночь на 11 января Воронеж подвергся атаке беспилотников типа «Лютый». В ходе атаки БПЛА на Воронеж дежурные силы ПВО и средства РЭБ в небе над городом и двумя районами области ликвидировали 17 беспилотников. В результате нападения ВСУ погибла женщина.

