Боевую задачу выполнил расчет гаубицы Д-30 «Южной» группировки войск.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Спецоперация

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Юг» уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ вместе с группой боевиков. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ПВД находилось не менее десяти боевиков. После обнаружения противника российским БПЛА, в дело вступила гаубица. Расчет совершил два точных попадания, уничтожив цель.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
