Боевую задачу выполнил расчет гаубицы Д-30 «Южной» группировки войск.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Опубликовано видео, как гаубица Д-30 уничтожает ПВД ВСУ
Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Юг» уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ вместе с группой боевиков. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ПВД находилось не менее десяти боевиков. После обнаружения противника российским БПЛА, в дело вступила гаубица. Расчет совершил два точных попадания, уничтожив цель.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 янв
- Мошенники заражают гаджеты вирусами под предлогом помощи в поиске пропавших на СВО
- 10 янв
- ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины
- 10 янв
- Силы ПВО России уничтожили 8 украинских дронов над регионами РФ за два часа
- 10 янв
- «Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 янв
- ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 янв
- ВС РФ освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области
- 9 янв
- Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
- 9 янв
- Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 янв
- Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 янв
- Телефоны пиццерий рядом с Пентагоном разрываются от количества звонков
Читайте также
86%
Нашли ошибку?