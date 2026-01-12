Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 12 января уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Согласно информации Минобороны, наибольшее число дронов было уничтожено над территорией Ростовской области — четыре аппарата. Еще по два беспилотника были сбиты над Республикой Крым, Республикой Адыгея, Курской областью и над акваторией Черного моря. Один украинский БПЛА ликвидировали над Воронежской областью.

Регионы, над которыми были зафиксированы беспилотники, расположены в южной и центральной части России, а также в приграничных зонах. Все аппараты были уничтожены до достижения целей.

Днем ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате семи украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

