Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Атака была отражена сразу в нескольких субъектах страны и над акваторией моря.

Сколько беспилотников сбили над РФ в ночь на 12 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 12 января уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Согласно информации Минобороны, наибольшее число дронов было уничтожено над территорией Ростовской области — четыре аппарата. Еще по два беспилотника были сбиты над Республикой Крым, Республикой Адыгея, Курской областью и над акваторией Черного моря. Один украинский БПЛА ликвидировали над Воронежской областью.

Регионы, над которыми были зафиксированы беспилотники, расположены в южной и центральной части России, а также в приграничных зонах. Все аппараты были уничтожены до достижения целей.

Днем ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате семи украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

