Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России

Атака была отражена сразу в нескольких субъектах страны и над акваторией моря.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны России в ночь на 12 января уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Согласно информации Минобороны, наибольшее число дронов было уничтожено над территорией Ростовской области — четыре аппарата. Еще по два беспилотника были сбиты над Республикой Крым, Республикой Адыгея, Курской областью и над акваторией Черного моря. Один украинский БПЛА ликвидировали над Воронежской областью.
Регионы, над которыми были зафиксированы беспилотники, расположены в южной и центральной части России, а также в приграничных зонах. Все аппараты были уничтожены до достижения целей.
Днем ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате семи украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 янв
- МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
- 11 янв
- Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО
- 11 янв
- Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже
- 11 янв
- Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж
- 10 янв
- В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
- 10 янв
- Силы ПВО России уничтожили 8 украинских дронов над регионами РФ за два часа
- 10 янв
- В Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом
- 10 янв
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России
- 9 янв
- Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
- 9 янв
- В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
Читайте также
86%
Нашли ошибку?