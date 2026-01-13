Новокузнецкая больница потратила 63 миллиона рублей на ремонт в 2023 году

Новокузнецкая городская больница, в состав которой входит и скандальный родительный дом, где за новогодние каникулы погибли девять новорожденных, два года назад потратила на ремонт 63 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные сайта Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Согласно опубликованной информации, в рамках работ руководство медицинского учреждения обновило семь реанимационных комплексов для младенцев, а также 11 инкубаторов. Помимо этого, купили специальные мониторы, главная задача которых — следить за жизненно важными показателями детей.

Еще на сайте ЕИС говорится о том, что в 2025 году больница осуществила порядка 600 закупок и заключила свыше 500 контрактов. Их общая сумма достигла 1,6 миллиарда рублей. Эта цифра меньше по сравнению с данными за 2024-й. Тогда объем контрактов составил 2,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что творилось в стенах новокузнецкого роддома. По словам одной из женщин, во время родов медперсонал оторвал ребенку руку.

