Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
Всего пострадало четыре человека.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Четырехлетний ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Всего пострадавшими числятся четыре жителя области. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние раненых врачи оценивают как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ — дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки пострадали квартиры. Об этом рассказывал 5-tv.ru.
Специалисты МЧС также занимались тушением пожара на одном из промышленных объектов города.
С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 янв
- В Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ
- 13 янв
- Последствия атаки БПЛА: в Таганроге повреждены дома и промзона
- 13 янв
- Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов
- 12 янв
- Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
- 11 янв
- МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
- 11 янв
- Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО
- 11 янв
- Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже
- 11 янв
- Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж
- 10 янв
- В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
- 10 янв
- Силы ПВО России уничтожили 8 украинских дронов над регионами РФ за два часа
Читайте также
100%
Нашли ошибку?