СК начал проверку сообщений о гибели еще трех младенцев в роддоме в Новокузнецке

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 47 0

Следователи также изучат данные о причинении тяжкого вреда здоровью пациенток медицинского учреждения.

СК проверит сообщения о гибели трех младенцев в Новокузнецке

Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Кемеровское областное управление Следственного комитета организовало проверки после появления информации о возможной смерти еще трех новорожденных в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК обнаружили в СМИ и социальных сетях сообщения о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенткам  учреждения в 2018, 2021 и 2024 годах. По этим публикациям следователи начали доследственные проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным СК, в одном из случаев некачественная медицинская помощь привела к гибели новорожденного, еще у двух женщин была зафиксирована внутриутробная смерть плода. Кроме того, в отношении другой пациентки, проходившей лечение в гинекологическом отделении больницы, сообщается о причинении тяжкого вреда здоровью, создавшего угрозу ее жизни.

«По указанным фактам организовано проведение доследственных проверок по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — проинформировало ведомство.

Следственные органы продолжили сбор и анализ материалов, а также призвали сообщать о возможных фактах ненадлежащего оказания медицинской помощи в учреждении.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка умерли девять младенцев. Медицинское учреждение временно приостановило прием пациенток по санитарно-эпидемиологическим причинам из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач больницы отстранен от должности на время проверки. СК возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
