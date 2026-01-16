«Ночной охотник» уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Под удар попала и живая сила неприятеля.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликовано видео, как вертолет Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по бронированной технике и боевикам ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Все цели были уничтожены.
После выполнения боевой задачи, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся к точке вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 янв
- «Гиацинт-С» разгромил пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 янв
- Российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах
- 15 янв
- Опорный пункт ВСУ не выдержал удара «Мальвы». Лучшее видео из зоны СВО
- 15 янв
- «Ураган» пронесся по позициям ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 янв
- ВС РФ поразили украинские военно-промышленные объекты в 145 районах
- 14 янв
- «Буки» против НIМАRS. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 янв
- Су-25 помешали ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 янв
- ВС РФ поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия
- 13 янв
- «Град» побил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 янв
- Артиллеристы накрыли огнем замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
85%
Нашли ошибку?