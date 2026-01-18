Ветер перемен: какая погода ждет столичный регион 18 января

Жителей Москвы и Московской области в воскресенье, 18 января, ожидает облачная погода без осадков. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в дневные часы температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 11 до минус 9 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 11.

В Подмосковье температурный фон окажется ниже. Днем воздух прогреется до значений от минус 14 до минус 9 градусов, а ночью температура может понизиться до минус 14.

Кроме того, в регионе ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью от трех до девяти метров в секунду, что может усиливать ощущение холода. Существенных изменений погодных условий в течение дня не прогнозируется.

Атмосферное давление будет повышенным и составит от 763 до 769 миллиметров ртутного столба, что немного превышает климатическую норму для января.

Ранее, писал 5-tv.ru, в декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы. За 12 месяцев прошлого года светило было активным 1676 часов.

