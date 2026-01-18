В течение прошедшей ночи 18 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью — 23 дрона. Еще 13 целей уничтожены над территорией Брянской области. По шесть беспилотников перехватили над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания.

Кроме того, четыре дрона были сбиты над Астраханской областью и столько же — над Волгоградской областью. Два беспилотника уничтожены над Курской областью. По одному аппарату перехвачено над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем и Республикой Крым. Еще один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

