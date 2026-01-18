Силы ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника над территорией России

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 46 0

Атаки отразили сразу в 11 регионах страны, а также над акваторией Азовского моря.

Сколько дронов сбили над Россией за ночь 18 января 2026

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В течение прошедшей ночи 18 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью — 23 дрона. Еще 13 целей уничтожены над территорией Брянской области. По шесть беспилотников перехватили над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания.

Кроме того, четыре дрона были сбиты над Астраханской областью и столько же — над Волгоградской областью. Два беспилотника уничтожены над Курской областью. По одному аппарату перехвачено над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем и Республикой Крым. Еще один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
18 янв
В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
18 янв
Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа
17 янв
Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России
16 янв
Российские силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников за ночь
15 янв
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
14 янв
За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ
14 янв
Силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России
14 янв
Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
14 янв
В Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ
13 янв
Последствия атаки БПЛА: в Таганроге повреждены дома и промзона
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
Прощай, красавица: как правильно убрать елку и новогодний декор?
8:19
Силы ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника над территорией России
8:01
В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
7:51
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
7:33
В австрийских Альпах погибли пять лыжников при сходе лавин
7:14
Medical Xpress: диета DASH снова признана лучшей для здоровья сердца

Сейчас читают

В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Орбан: идея ЕС о репарациях Украине от России выходит за рамки сказок
Найден «недостающий элемент»: эволюция человека предстала в новом свете
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026