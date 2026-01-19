Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Анастасия Федорова
Для удара использовали легкую многоцелевую управляемую ракету.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне проведения спецоперации

Вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед вылетом экипаж получил координаты опорного пункта подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». После этого вертолет вылетел с аэродрома базирования для выполнения огневой задачи.

В ходе боевого вылета экипаж выполнил пуск легкой многоцелевой управляемой ракеты по заданным координатам. После атаки были отстреляны тепловые ловушки, и вертолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

