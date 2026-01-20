Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь над регионами России

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью и Крымом.

Сколько украинских БПЛА уничтожила ПВО в ночь на 20 января

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 20 января дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 украинских дрона над девятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что наибольшее количество беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сбито в небе над Брянской областью и Крымом — по девять. Еще три дрона ПВО РФ перехватила над Воронежской областью.

Кроме того, по два БПЛА противника российские военные ликвидировали над Самарской, Астраханской, Волгоградской, Курской и Белгородской областями. Также один беспилотник украинские боевики направили на Смоленск. Этот дрон тоже перехватили и уничтожили.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил в феврале 2022 года, российские регионы ежедневно подвергаются ударам со стороны ВСУ. Противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате атаки ВСУ погибла мирная жительница.

