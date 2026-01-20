«Куда хочешь подъеду»: как Бузова планирует совмещать карьеру и семью

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Телеведущая любит держать свою жизнь под контролем.

Почему у Ольги Бузовой нет детей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова: в будущем я выделю для времени с семьей отдельный день

Плотный гастрольный график и постоянная занятость больше не должны мешать семье и отношениям. Для этого нужно структурировать свое время и заранее выделить дни для близких. Об этом телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала на шоу «Натальная Карта».

«Я придумала, что у меня будет раз в неделю день любви. Когда вот день любви, тогда куда хочешь, я подъеду. Это будет, наверное, среда, потому что я точно в Москве», — поделилась артистка.

Телеведущая пояснила, что этот «день любви» она готова полностью посвящать партнеру — без работы, встреч и дел.

Кроме того, Бузова решила ввести еще один обязательный день — семейный. Она рассказала, что планирует проводить его по воскресеньям, когда возвращается с гастролей.

«День семьи — это будет точно воскресенье, потому что я, как правило, с гастролей прилетаю точно. Это мы либо куда-то едем, либо мы идем на спектакль или с ребенком куда-то. Семейный досуг», — рассказала Бузова.

Телеведущая призналась, что сейчас у нее практически нет свободного времени. Но она понимает, что без отдыха невозможно выстроить гармоничную жизнь.

На сегодняшний день Бузова не афиширует официальные отношения и встречает 40 лет в кругу самых близких. За последние годы ей приписывали несколько романов, однако подтверждений этому нет.

Ранее телеведущая неоднократно говорила, что мечтает о семье и детях и готова к браку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
19 янв
Все при ней — кроме мужа и детей: парадокс одиночества Ольги Бузовой
14 янв
«Ей обязательно повезет»: Меньщиков о личной жизни Бузовой
14 янв
«Никто не потянет»: Ольга Бузова о мужчинах и цене популярности
12 янв
«Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
2 янв
В положении? Бузова вновь заинтриговала поклонников возможной беременностью
31 дек
Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и другим знаменитостям
18 дек
«Начинаем сходить с ума»: Ольга Бузова об окончании года
11 дек
«Мы все made in Russia»: Ольга Бузова призналась в любви русской классике
5 дек
«Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
20 нояб
«Приходится выкаблучиваться»: Карина Кросс высказалась о внешности Ольги Бузовой
-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
Лишний час для сна? Почему земные сутки становятся длиннее
20:25
Улыбалась и позировала: Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда
20:23
Чудовищные пытки в колыбели: мать истязала младенца иглами
20:05
«Воспринимается как оскорбление»: политолог объяснил отказ Макрона войти в «Совет мира»
19:54
«Куда хочешь подъеду»: как Бузова планирует совмещать карьеру и семью
19:42
Зеленский усомнился в участии Украины в «Совете мира» по Газе из-за РФ

Сейчас читают

«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
«Завидуйте молча»: как высоко взлетала и низко падала Волочкова за 50 лет
Главное — развитие: актриса Ксения Суркова о том, что детям нужна свобода
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026