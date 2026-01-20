«Куда хочешь подъеду»: как Бузова планирует совмещать карьеру и семью
Телеведущая любит держать свою жизнь под контролем.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Ольга Бузова: в будущем я выделю для времени с семьей отдельный день
Плотный гастрольный график и постоянная занятость больше не должны мешать семье и отношениям. Для этого нужно структурировать свое время и заранее выделить дни для близких. Об этом телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала на шоу «Натальная Карта».
«Я придумала, что у меня будет раз в неделю день любви. Когда вот день любви, тогда куда хочешь, я подъеду. Это будет, наверное, среда, потому что я точно в Москве», — поделилась артистка.
Телеведущая пояснила, что этот «день любви» она готова полностью посвящать партнеру — без работы, встреч и дел.
Кроме того, Бузова решила ввести еще один обязательный день — семейный. Она рассказала, что планирует проводить его по воскресеньям, когда возвращается с гастролей.
«День семьи — это будет точно воскресенье, потому что я, как правило, с гастролей прилетаю точно. Это мы либо куда-то едем, либо мы идем на спектакль или с ребенком куда-то. Семейный досуг», — рассказала Бузова.
Телеведущая призналась, что сейчас у нее практически нет свободного времени. Но она понимает, что без отдыха невозможно выстроить гармоничную жизнь.
На сегодняшний день Бузова не афиширует официальные отношения и встречает 40 лет в кругу самых близких. За последние годы ей приписывали несколько романов, однако подтверждений этому нет.
Ранее телеведущая неоднократно говорила, что мечтает о семье и детях и готова к браку.
