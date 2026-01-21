Силы ПВО России сбили 53 украинских дрона над регионами РФ за три часа

Силы противовоздушной обороны России в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов — 29 — сбили над акваторией Азовского моря. Еще по семь беспилотников уничтожены над Краснодарским краем и над Черным морем. Шесть БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым.

Кроме того, два беспилотника были сбиты над Ростовской областью. По одному дрону силы ПВО уничтожили над Белгородской областью и Курской областью.

С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны Вооруженных сил Украины. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь над регионами России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью и Крымом.

