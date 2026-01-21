Силы ПВО России сбили 53 украинских дрона над регионами РФ за три часа

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 30 0

Наибольшее количество беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.

Сколько дронов сбили над Россией вечером 20 января 2026

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов — 29 — сбили над акваторией Азовского моря. Еще по семь беспилотников уничтожены над Краснодарским краем и над Черным морем. Шесть БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым.

Кроме того, два беспилотника были сбиты над Ростовской областью. По одному дрону силы ПВО уничтожили над Белгородской областью и Курской областью.

С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны Вооруженных сил Украины. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь над регионами России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью и Крымом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

 

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
20 янв
Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь над регионами России
19 янв
Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями
19 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 92 дрона ВСУ над российскими регионами
18 янв
В Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ
18 янв
В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались более 205 тысяч человек
18 янв
Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане
18 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника над территорией России
18 янв
В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
18 янв
Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа
17 янв
Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России
-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:59
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США в случае необходимости
0:42
Силы ПВО России сбили 53 украинских дрона над регионами РФ за три часа
0:24
«Устроилась хорошо»: где живет Лариса Долина после передачи квартиры Лурье
0:06
Лишение прав или тюрьма: какое наказание грозит водителю за отказ уступить дорогу «скорой»
23:48
Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие
23:15
«Страх и неопределенность»: политолог заявил об отсутствии у Европы автономии

Сейчас читают

Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие
Улыбалась и позировала: Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда
«Воспринимается как оскорбление»: политолог объяснил отказ Макрона войти в «Совет мира»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026