Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Су-25 нанесли ракетные удары по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После выполнения боевых задач летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Штурмовая авиация продолжает выполнять задачи по поддержке подразделений российских войск, действующих на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

