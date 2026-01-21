Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 67 0

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Су-25 нанесли ракетные удары по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После выполнения боевых задач летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Штурмовая авиация продолжает выполнять задачи по поддержке подразделений российских войск, действующих на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
21 янв
РСЗО «Ураган» разнес позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
20 янв
Т-80БВМ разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 янв
«Солнцепек» и «Тосочка» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
19 янв
Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 янв
Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 янв
Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу
18 янв
И в военной сфере, и в гражданской: Россия активно развивает беспилотные системы
17 янв
Су-34 уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 янв
«Пионы» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 янв
«Гиацинт-С» разгромил пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
РСЗО «Ураган» разнес позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
7:04
Владимир Зеленский уволил своего советника в США Эндрю Мака
6:49
Нельзя оставлять без лечения: к каким осложнениям может привести обычный насморк
6:32
Старше мамонта: в России хотят возродить исчезающих русских выхухолей
6:14
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Устроилась хорошо»: где живет Лариса Долина после передачи квартиры Лурье
Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026