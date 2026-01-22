Расчет реактивных систем залпового огня «Град» 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» сорвал ротацию и подвоз боеприпасов формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные от операторов беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли удар 122-мм реактивными снарядами по цели.

Корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью разведывательных дронов. После выполнения задачи расчет немедленно покинул огневую позицию, что позволило избежать ответного удара со стороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX