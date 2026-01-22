РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 35 0

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет реактивных систем залпового огня «Град» 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» сорвал ротацию и подвоз боеприпасов формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные от операторов беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли удар 122-мм реактивными снарядами по цели.

Корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью разведывательных дронов. После выполнения задачи расчет немедленно покинул огневую позицию, что позволило избежать ответного удара со стороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
21 янв
РСЗО «Ураган» разнес позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
21 янв
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 янв
Т-80БВМ разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 янв
«Солнцепек» и «Тосочка» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
19 янв
Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 янв
Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 янв
Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу
18 янв
И в военной сфере, и в гражданской: Россия активно развивает беспилотные системы
17 янв
Су-34 уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 янв
«Пионы» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:24
В Нью-Йорке задержали мужчину за попытку проникновения в Генконсульство РФ
6:14
РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
«Разводимся проработанными!»: звезды на красной дорожке комедии «Комментируй это»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
5:40
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Мирослава
5:24
Не спешите выливать: безопасно ли использовать прокисшее молоко для выпечки

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
«Жадная жаба»: Никита Джигурда откровенно высказался о Ларисе Долиной
«Лариса нас потрясла»: соседи рассказали, как им жилось рядом с Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026