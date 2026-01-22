ЗРК «Тор-МУ» прикрыл российские войска от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Противник предпринял попытку нанести удар беспилотной авиацией по позициям подразделений группировки «Восток».
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-МУ» группировки войск «Восток» сорвали атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
В районе выполнения задач была зафиксирована активность воздушных целей. Расчеты комплекса оперативно обнаружили беспилотники, взяли их на сопровождение и выполнили пуски по выявленным объектам. Все цели были уничтожены на подлете.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
