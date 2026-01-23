Высокая точность наведения и возможность длительного барражирования позволяют комплексу эффективно поражать как стационарные, так и движущиеся и замаскированные цели противника.
Фото, видео: 5-tv.ru
Расчет высокоточного барражирующего боеприпаса ZALA «Ланцет» группировки войск «Центр» уничтожил две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
Украинская техника была обнаружена в ходе системного мониторинга тыловых районов противника с применением разведывательных беспилотных комплексов. Самоходные артиллерийские установки укрывались в лесополосе, а боевая бронированная машина перемещалась в тыловом районе украинских формирований.
После подтверждения координат и идентификации целей по ним был нанесен точечный удар барражирующим боеприпасом ZALA «Ланцет» с дистанции около 100 километров. Прямые попадания привели к уничтожению артиллерийских установок и бронемашины противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
