До -20: в Санкт-Петербург пришли экстремальные морозы

Москву же после сильных холодов ожидают снегопады.

Погода

В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильных морозов

В Санкт-Петербург пришли экстремальные морозы. В городе на Неве объявлен желтый уровень опасности. Сегодня — до -20.

А жители столицы готовятся раскапывать сугробы. После самых холодных с начала зимы выходных, в Москву вновь идут снегопады. При этом заметное потепление наступит не раньше среды.

«Морозы пришли к нам с востока. Это редкое событие — для атмосферы характерен перенос и воздушных масс, и барических образований с запада на восток», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Восточно-сибирский антициклон вызвал похолодание и в других городах Центральной России. О тридцатиградусных морозах предупреждают жителей Владимира, Тамбова, Рязани.

В Нижнем Новгороде электричка не выдержала испытания холодом. Пассажиры несколько километров шли до ближайшей станции.

Морозы задержатся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Сургуте отменяют школьные занятия. А жителям Чукотки советуют не выходить из дома из-за сильного ветра.

Погода
