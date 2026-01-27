Дороже и дольше: как снегопад в Москве повлиял на работу такси

Из-за снегопада цена на такси в Москве выросли на 25%

Стоимость поездки на такси в Москве 27 января увеличилась из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Такси».

В Москве на 25% поднялась стоимость поездки на такси в утренний час пик из-за снегопада. По этой же причине увеличилось и время в пути, и время ожидания машины.

«Наибольший спрос был при поездках из спальных районов в центр и к пересадочным узлам. После утреннего часа пик обстановка стабилизировалась, но непогода ухудшила дорожную ситуацию — время в пути увеличивается до 30%, что также влияет на стоимость поездок», — уточнили в компании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что снегопад парализовал движение в Москве. Пробке в столице России достигли десяти баллов. Существенные проблемы с движением наблюдались в центральной части города. Но и за пределами МКАД ситуация не на много лучше.

А также о том, какие главные ошибки допускают водители на зимней дороге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.