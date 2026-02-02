Чуть не разорвали: Киркоров приехал поддержать Бузову на премьере фильма

Киркоров приехал поддержать Бузову на премьере фильма с ее участием

Народный артист России Филипп Киркоров приехал поддержать телеведущую и актрису Ольгу Бузову на премьере фильма «Равиоли Оли», где она играет главную роль. Судя по всему, исполнитель хита «Снег» был очень желаемым гостем на красной дорожке. Кадры с премьеры картины публикует 5-tv.ru.

Фильм «Равиоли Оли» выйдет в российский прокат 5 февраля. В картине Ольга Бузова играет саму себя. По сюжету звезда сцены и экрана мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение.

Она хочет купить квартиру на заработанные деньги, но возлюбленный предлагает ей рискнуть и вложить все средства в его бизнес — завод по производству пельменей. Ольга соглашается, но вскоре узнает, что Генрих оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Теперь Ольге предстоит попытаться вернуть свои деньги.

В фильме также снимаются Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс и другие.

