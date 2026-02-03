«Мой дом — это ее дом»: какие ужины готовят друг другу Киркоров и Бузова
Народный артист поддержал подругу на премьере ее фильма «Равиоли Оли». И рассказал о ее кулинарных талантах.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
Бузова готовит Киркорову пельмени и борщ на совместных ужинах в ее доме
Народный артист России Филипп Киркоров был весел и игрив на премьере фильма «Равиоли Оли» с его подругой в главной роли — телеведущей, певицой и актрисой Ольгой Бузовой. Кадры с премьеры картины публикует 5-tv.ru.
Приятели нежно обнимались и всячески демонстрировали свои идиллические отношения — даже рассказали, как проводят время в гостях друг у друга. По словам певца, Бузова — замечаельная хозяйка, которая, несмотря на плотный график, находит время приготовить ему вкусный ужин.
«Оля прекрасно готовит. Когда мы с ней ужинаем, когда мне она готовит, это просто потрясающе! Равиоли, пельмени, вареники, борща она мне варит прекрасного… И суп грибной она прекрасно готовит. Я приезжаю в гости к ней да, мы проводим время. Ну, иногда она ко мне приезжает», — поделился исполнитель.
Бузова, изображавшая удивление, пока ее друг говорил, рассмеялась. Окружившие пару журналисты предположили, что она впервые слышит о своих поварских способностях, но на это звезда ответила — она действительно очень хороша… В приготовлении борща, конечно. И добавила, что не каждому выпадает честь его попробовать.
«Мой дом это мой замок, Я туда пускают только избранных», — заявила звезда.
«Мой дом — это ее дом», — поддержал ее Киркоров. .
Комедия «Равиоли Оли» выйдет в российский прокат 5 февраля. В этом фильме Ольга Бузова играет саму себя — знаменитость, которая мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом. Вот только намерения потенциального жениха не очень чисты. Он оказывается аферистом и пропадает с деньгами Ольги.
Партнерами Бузовой по съемочной площадке стали актеры Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс и другие. По словам артистки, после ее появления на экране кинематограф уже не будет прежним.
Ранее 5-tv.ru выяснял, почему бывший муж Бузовой — футболист Дмитрий Тарасов — не захотел оценить «Равиоли Оли» и сходить на премьеру.
