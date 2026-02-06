Силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянском.
Минобороны РФ: в ночь на 6 февраля ПВО РФ уничтожило 36 украинских дронов
В ночь с 5 на 6 февраля дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 26. Еще десять беспилотников ПВО РФ уничтожило над Белгородской областью. Также по одному аппарату перехватили над Липецкой областью и акваторией Черного моря.
С начала специальной военной операции, о которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, российские регионы каждый день подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима. Враг использует не только беспилотники, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям нашей страны. В результате чего страдает мирное население.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский дрон повредил частный дом в Краснодарском крае. Погибших в результате этого террористического действия нет.
