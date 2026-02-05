Дрон повредил частный дом в Краснодарском крае

Украинские дроны повредили частный дом в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«Из-за атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Прим. ред.) киевского режима поврежден частный дом в Приморско-Ахтарске», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших нет. Однако у здания повреждены стены и окна. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 февраля нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Серьезные повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте.

