«Полностью в лицо»: Бузова рассказала о курьезе на съемках фильма «Равиоли Оли»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 31 0

Ассистент, отвечающий за выстрел машинки со специальной краской, плохо прицелился и своей ошибкой создал самый смешной момент в кино.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Ольга Бузова

Ольгу Бузову на съемках фильма машина облила грязью

Во время съемок фильма «Равиоли Оли» машина облила телеведущую и актрису Ольгу Бузову киношной грязью. Об этом телезвезда заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором сыграла главную роль.

«Самый курьезный случай произошел <…> Когда мы толкали с моей партнершей машину, она газанула, и грязь должна была полететь мне на шубу <…> а это не грязь, это специальная краска, которая неблагоприятно влияет на кожу, на волосы <…> и она попала мне полностью в лицо», — вспомнила Бузова.

По ее словам, ассистент, отвечающий за выстрел машинки со специальной краской, плохо прицелился и совершил ошибку. В итоге этот кадр пришлось оставить, поскольку времени на новый грим не было.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Владимир Яглыч заявил, что воспринимал романтические сцены с певицей Ольгой Бузовой в фильме как профессионал — обычную рабочую задачу. При этом, по словам Яглыча, целоваться с Бузовой было приятно. Актер отметил, что у него такое количество рабочих задач, что просто поцелуй в кадре не является для него чем-то сложным.

Ольга Бузова
