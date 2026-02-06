«Хоть где-то я первый»: Владимир Яглыч пошутил о поцелуях с Бузовой
По сценарию «Равиоли Оли» поющая ведущая влюбляется в простого парня, и по сценарию без романтических сцен не обошлось.
Фото, видео: Антонова Арина/ТАСС; 5-tv.ru
Актер Владимир Яглыч: целоваться с Бузовой было приятно
Российский актер Владимир Яглыч заявил, что воспринимал романтические сцены с певицей Ольгой Бузовой в фильме как профессионал — обычную рабочую задачу. Об этом он заявил 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Равиоли Оли».
«Если бы на площадке это (романтическое влечение — Прим. ред.) чувствовалось, мы бы, наверное, с Олей встречались. А так как у меня есть супруга, прекрасные дети, мы все-таки занимались профессией», — заявил артист.
При этом, по словам Яглыча, целоваться с Бузовой было приятно. Актер отметил, что у него такое количество рабочих задач, что просто поцелуй в кадре не является для него чем-то сложным. Для Бузовой же, как отметила корреспондент, это был первый опыт, и Яглыч стал ее первым партнером в романтических сценах.
«Ну, хоть где-то я первый», — пошутил артист.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс высказалась об актерской карьере Бузовой.
