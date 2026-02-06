«Хоть где-то я первый»: Владимир Яглыч пошутил о поцелуях с Бузовой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 47 0

По сценарию «Равиоли Оли» поющая ведущая влюбляется в простого парня, и по сценарию без романтических сцен не обошлось.

Фото, видео: Антонова Арина/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Актер Владимир Яглыч: целоваться с Бузовой было приятно

Российский актер Владимир Яглыч заявил, что воспринимал романтические сцены с певицей Ольгой Бузовой в фильме как профессионал — обычную рабочую задачу. Об этом он заявил 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Равиоли Оли».

«Если бы на площадке это (романтическое влечение — Прим. ред.) чувствовалось, мы бы, наверное, с Олей встречались. А так как у меня есть супруга, прекрасные дети, мы все-таки занимались профессией», — заявил артист.

При этом, по словам Яглыча, целоваться с Бузовой было приятно. Актер отметил, что у него такое количество рабочих задач, что просто поцелуй в кадре не является для него чем-то сложным. Для Бузовой же, как отметила корреспондент, это был первый опыт, и Яглыч стал ее первым партнером в романтических сценах.

«Ну, хоть где-то я первый», — пошутил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс высказалась об актерской карьере Бузовой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
6 февр
«Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой
4 февр
«Я обалдела»: Бузова оказалась в центре скандала из-за автографа пилоту самолета
4 февр
Бузова обещает сенсацию: чего ждать от комедии «Равиоли Оли»
3 февр
Дмитрий Дибров сделал горячее признание о любимой женщине: «Отпадает челюсть»
3 февр
«Пришлось сыграть»: Бузова притворялась подругой Билана в начале карьеры
3 февр
«Мой дом — это ее дом»: какие ужины готовят друг другу Киркоров и Бузова
2 февр
Чуть не разорвали: Киркоров приехал поддержать Бузову на премьере фильма
2 февр
«Так себе дива»: Бузова не умеет расслабляться из-за плотного графика
2 февр
«Меня гнобили, не верили»: Бузова рассказала о трудном начале карьеры
2 февр
«Мне мало, я хочу еще!» — Бузова о своем плотном графике
-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:46
Зумеры оказались глупее родителей: ученые зафиксировали первый спад IQ
18:33
Со слезами на глазах: Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко
18:21
В Заполярье пенсионерку подозревают в убийстве соседок с помощью поджога
18:05
Мертвые души: в Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших
17:53
Лишили ее всего: что Баталова думает об освобождении Цивина и Бублии по УДО
17:41
«Хоть где-то я первый»: Владимир Яглыч пошутил о поцелуях с Бузовой

Сейчас читают

«Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией
«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео