Силы ПВО за ночь сбили 82 украинских беспилотника над регионами России

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

Атаке со стороны противника подверглись 13 городов.

Сколько украинских беспилотников ПВО сбили 7 февраля

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 82 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 6 февраля до 7:00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА. — Прим.ред.)», — говорится в официальном сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что этой ночью атаке со стороны Вооруженных сил Украине (ВСУ) подверглись 13 российских городов. Наибольшее количество дронов ПВО РФ перехватило над Волгоградской областью — 45.

Также восемь БПЛА сбили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской областями, три — над Курской областью, и по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Ранее 5-tv.ru писал, что восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
