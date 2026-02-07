Силы ПВО за ночь сбили 82 украинских беспилотника над регионами России

Атаке со стороны противника подверглись 13 городов.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 82 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 6 февраля до 7:00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА. — Прим.ред.)», — говорится в официальном сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что этой ночью атаке со стороны Вооруженных сил Украине (ВСУ) подверглись 13 российских городов. Наибольшее количество дронов ПВО РФ перехватило над Волгоградской областью — 45.
Также восемь БПЛА сбили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской областями, три — над Курской областью, и по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.
Ранее 5-tv.ru писал, что восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее.
